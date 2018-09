Skjern Å: Onsdag formiddag slog en udenlandsk lystfisker alarm, da han havde set mellem 100 og 150 døde fisk drive forbi, mens han fiskede ved Skarrild Bro. Da Herning Kommune og Brand & Redning halvanden time senere rykkede ud på stedet for at undersøge anmeldelsen, var der imidlertid ingen døde fisk at se. Efter undersøgelser i området blev alarmen afblæst. Der er ifølge Herning Kommune ikke fundet tegn på forurening i åen eller de nærliggende tilløb.