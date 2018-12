Advokatundersøgelse af Vesterhav Syd-sagen trækker ud

Ringkøbing-Skjern: Egentligt skulle der have ligget en færdig rapport sidst i november.

Men Kammeradvokatens undersøgelse af Ringkøbing-Skjerns ageren i sagen om den kystnære vindmøllepark ud for Holmsland Klit hænger i bremsen.

Ifølge borgmester Hans Østergaard (V) er undersøgelsen endnu ikke tilendebragt, og derfor forventer han først, at politikerne får den på bordet til januar.

Det var i første omgang byrådsmedlem Niels Rasmussen (SF), som opfordrede til at lade en uvildig advokat kigge på, om kommunen opførte sig helt efter bogen, da et énstemmigt byråd i sin tid sagde god for, at staten kunne opføre 20 møller fire til ti kilometer fra kysten. Han fik straks opbakning fra tidligere borgmester Iver Enevoldsen (V).

I første omgang var den nuværende borgmester Hans Østergaard (V) dog skeptisk, og flere andre var også bekymrede for, at undersøgelsen både ville blive meget dyr og ubrugelig. Men da det viste sig, at Kammeradvokaten ville gennemføre undersøgelsen for 350.000 kroner, bakkede et enigt økonomiudvalg op om at få udarbejdet en samlet redegørelse af forløbet af sagen om de kystnære møller og interviewe relevante personer. Undersøgelsen blev derfor sat i gang i august.

Det er uvist, hvor langt de to advokater fra Kammeradvokaten, som tilsammen planlagde at bruge omkring 250 timer på opgaven, er nået i deres arbejde.

Allerede for en måneds tid siden undrede formand for Sammenslutningen af sommerhusgrundejerforeninger på Holmsland Klit, Thue Amstrup-Jørgensen, sig over, at han ikke havde hørt fra Kammeradvokaten.

Han var blandt de første, som blev informeret om mølleplanerne gennem en administrativt nedsat arbejdsgruppe og har som formand for flere tusinde sommerhusejere været involveret i sagen i mange år.

- Jeg kontaktede Kammeradvokaten med min undren og bad om at få en kvittering for min henvendelse. Men den har jeg endnu ikke modtaget. Jeg er heller ikke blevet hørt i sagen, siger Thue Amstrup-Jørgensen.

Om formanden er med på Kammeradvokatens bruttoliste over relevante personer, vil vise sig, når den endelige redegørelse ligger klar i det nye år.