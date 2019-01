Advokatundersøgelse: Kommunal sagsbehandling i Vesterhav Syd-sag var helt i orden

Borgmester er tilfreds med, at Kammeradvokaten kun fandt en enkelt fodfejl i forbindelse med journalisering i Vesterhav Syd-sagen. SF'er mener, at rapporten dokumenterer en ekstrem lukket forvaltningskultur.

Fodfejlen er, at kommunen ikke sikrede sig, at en nedsat styregruppe lavede mødereferater. Men undersøgelsen fastslår, at det hverken har haft betydning for høringsprocessen eller høringssvarene.

Sådan lyder konklusionen i den 48 sider lange rapport, som Kammeradvokaten netop har afleveret til Ringkøbing-Skjern Kommune efter at have undersøgt kommunens rolle i sagen om de omstridte Vesterhav Syd-møller.

En lukket fest

Hans Østergaard er dog godt klar over, at advokatundersøgelsen formentlig ikke er nok til at lukke munden på de mange kritikere af mølleprojektet.

- Vi har fået lavet en rapport, der er grundig. Men jeg bliver ikke overrasket, hvis nogen mener, at vi skulle have gravet endnu dybere, siger han.

Kritiker og ophavsmand til kravet om en advokatundersøgelse, Niels Rasmussen (SF), hæfter sig ved, at det daværende byråd ikke fik adgang til relevante informationer, inden man første gang bakkede op om det kystnære mølleprojekt i 2012.

- Den bekræfter mig i, at der har været en ekstrem lukkethed om processen for Vesterhav Syd. Jeg er dybt rystet over, at man havde en følgegruppe til at arbejde med et kystnært mølleprojekt, men ikke fandt anledning til at orientere byrådet om det undervejs. Jeg er overbevist om, at det havde gjort en forskel for byrådets holdning til projektet, hvis vi havde fået en grundig orientering. Men det skete ikke, siger han.

Niels Rasmussen har ingen planer om at forfølge sagen yderligere.

- Heldigvis er den meget lukkede kultur fortid i kommunen. Det er ikke noget, vi kommer til at opleve igen, mener SF'eren.