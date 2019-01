Advokatrapport var pengene værd

Ringkøbing-Skjern: Kammeradvokatens undersøgelse af Ringkøbing-Skjern Kommunes behandling af Vesterhav Syd-sagen var de 350.000 kroner værd.

Sådan lød det fra flere byrådsmedlemmer, som glædede sig over, at sagsbehandlingen ifølge rapporten både overholdt loven og god forvaltningsskik.

Til gengæld fik Niels Rasmussen (SF) opbakning til sit synspunkt om, at rapporten også tegner et billede af en meget lukket proces, hvor politikerne fik meget lidt information, inden de erklærede sig positive overfor et kystnært vindmølleprojekt i forbindelse med tre kommunale høringssvar.

- Det har været et langt forløb, og meget kunne være gjort anderledes. Oplysningerne har været mangelfulde, og vi blev aldrig præsenteret for bilag i sagen, siger Lennart Qvist (Løsgænger), der kaldte det et demokratisk problem.

Viceborgmester Søren Elbæk (S) er enig i, at meget kunne være håndteret anderledes, men at man politisk burde have vidst at kystnære møller skulle placeres tæt på kysten og mindede sine byrådskolleger om, at alternativet til kystnære møller var flere møller på land.

Et enigt byråd tog advokatrapporten til efterretning og har dermed lukket sagen.