Advokatfirma indbyder unge til uddannelsesaften

SKJERN: Hvilken uddannelse skal jeg vælge?

Det spørgsmål er der mange unge, der overvejer, og nu vil advokatfirmaet Kirk Larsen & Ascanius i Skjern gerne fortælle om, hvilke muligheder der er, hvis man har overvejet at læse jura.

Derfor indbyder firmaet til en informationsaften den 11. april, og udover at give de unge et godt indtryk af livet som jurist, vil firmaet også fortælle om, hvilke tilbud det har til jurastuderende.

Jurastudiet er normeret til fem år, men undervejs er der gode muligheder for at få indtryk fra den praktiske virkelighed til at forstå teorien på universitetet.

Kirk Larsen & Ascanius har en ordning, hvor de studerende kan blive studentermedhjælpere.

Hovedparten af firmaets fuldmægtige rekrutteres efter endt studie via denne ordning, men da Skjern ligger geografisk et stykke fra universitetsbyerne, er det sværere at tiltrække studentermedhjælpere - eksempelvis studerende fra lokalområdet, som er rejst til universitetsbyerne for at få uddannelsen.

- Vi søger lige nu en fuldmægtig, men er også friske på at få studentermedhjælpere, som senere kan blive fuldmægtige hos os, forklarer Jesper Schmidt, advokat hos Kirk Larsen & Ascanius i Skjern.

Det nye tiltag med et informationsmøde er med succes blevet afprøvet hos Kirk Larsen & Ascanius' afdeling i Esbjerg.

Her plejer at komme 40 deltagere, og hvis der kommer 15 i Skjern, er man ovenud tilfredse.

Jesper Schmidt understreger, at selvom afdelingen i Skjern primært beskæftiger sig med erhvervsret, er unge, som kunne tænke sig at gå den juridiske vej i andre spor, eksempelvis Statsforvaltningen eller domstolene også meget velkomne.