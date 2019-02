Tarm: Tirsdag 26. februar klokken 14.30 til 16.00 fortæller Søren Stenum om det liv, han har levet langt det meste af i Tarm.

Her er han nemlig født, og efter at være blevet uddannet advokat i København, vendte han tilbage for at overtage sin fars advokatfirma, som han drev i 30 år.

Søren Stenum er blevet en kendt person i lokalområdet, og han har været meget engageret i blandt andet foreningslivet. Hans foredrag kan høres på Tarm Bibliotek, og det varer cirka en halv time. Bagefter er man velkommen til at stille spørgsmål, og så er der kaffe og kage.

Det er gratis at deltage. /cak