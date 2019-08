Selv om kommunen ved årsskiftet bremsede udlejningen af poolhuset på Bankvej 6 i Vedersø Klit, åbner loven nu for, at det kan udlejes 100 dage om året. Arkivfoto

En lovændring giver mulighed for at udleje helårsboliger 100 dage om året. Nu presser advokat på for et svar hos kommunen om poolhus i Vedersø Klit.

Vedersø Klit: Den årelange strid mellem kommunen og ejeren af Bankvej 6 i Vedersø Klit kan meget vel tage en ny drejning, så det bliver muligt at udleje det store poolhus 100 dage om året. Ringkøbing-Skjern Kommune har i flere forsøg forsøgt at stoppe den intensive udlejning af Bankvej 6, som har status som helårsbolig med begrundelsen, at udlejning af helårsboliger på korttidsbasis er ulovlig. Ejeren Leif Kristensen har som modtræk søgt at få ændret husets status til sommerhus, men har fået nej af kommunen, der udsteder et paragraf 14-forbud og vil lave en lokalplan kun gældende for Bankvej 6. Lokalplanen skal fastslå, at sommerhuse maksimalt må være 120 kvadratmeter, hvilket vil dømme det 407 kvadratmeter store poolhus helt ude. Nu tyder det på, at kommunens bestræbelser er delvis forgæves. Leif Kristensens advokat har nemlig fundet en paragraf i loven, der giver mulighed for at udleje Bankvej 6 i op til 100 dage om året. Leif Kristensen er glad for den nye åbning. - Så kan jeg leje huset ud hver weekend, og det er da bedre end ingenting, siger han. I et brev den 8. juli gør advokat Keld Frederiksen kommunen opmærksom på, at der er sket en ændring i Loven om sommerhuse og udlejning af egen helårsbolig til ferie- og fritidsformål. - Denne lovændring giver som bekendt ejeren mulighed for at udleje sin helårsbolig i op til 100 dage pr. kalenderår, forklarer han kommunen. Hidtil har helårsboliger måttet udlejes 70 dage om året. For at få lov til udlejning 100 dage om året, skal byrådet imidlertid godkende det. Advokat Keld Frederiksen beder derfor kommune bekræfte, at "min klient kan foretage udlejning af Bankvej 6 til ferie- og fritidsformål, og at Kommunalbestyrelsen tiltræder, at dette kan ske i 100 dage pr. kalenderår, jf. § 6 i loven".

Krav om erstatning Leif Kristensen blev med en afgørelse i Planklagenævnet, der gav kommunen ret, tvunget til at stoppe udlejning af Bankvej 6 pr. 1. januar i år. Men Leif Kristensen har ifølge loven stadig ret til at leje huset ud 70 dage årligt. Derfor var kommunens diktat om at stoppe udlejningen forkert, hvilket kan føre til et erstatningskrav. - Kommunen har været skyld i, at min klient har måttet annullere foretagne bookinger i 2019, og at min klient måske ikke kan nå at foretage de lovlige bookinger i den resterende del af år 2019, hvorfor der tages forbehold om at fremsætte krav i denne forbindelse. John G. Christensen (S), formand for teknik- og miljøudvalget, fortæller, at han er blevet orienteret om henvendelsen fra advokaten og kravet om at få lov at udleje Bankvej 6 100 dage årligt. - Jeg ved, de har bedt om det, og udvalget er orienteret om reglerne. Vi har endnu ikke behandlet spørgsmålet om, hvorvidt han kan få lov at udleje det 100 dage, siger udvalgsformanden.