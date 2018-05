Advokat kan give de manglende svar om kystnære møller

Ringkøbing-Skjern: Der blev kradset lidt i overfladen.

Men der er brug for mange flere detaljer om, hvad der foregik i Ringkøbing-Skjern i forbindelse med høringen for de kystnære vindmøller langs Holmsland Klit, end dem, borgmesteren leverede i sin redegørelse på byrådsmødet tirsdag.

Det mener SF'eren Niels Rasmussen, som satser på, at der nu bliver sat en uvildig advokat i gang med at undersøge processen fra 2012, hvor det første høringssvar blev sendt til Energistyrelsen. Vesterhav Syd-projektet er siden kommet i folkelig modvind.

- Jeg er ikke overrasket over svarene i redegørelsen. Men kommunen har ikke fået lang tid til at rode i sagen, og derfor har det nok ikke været muligt at være mere præcis. Men det kan en tilbundsgående undersøgelse, som jeg er overbevist om, at der er opbakning til at gennemføre. Og det er der brug for, siger Niels Rasmussen og fortsætter:

- Jeg er ikke sikker på, at alt er gået efter bogen. Hvis kommunen for eksempel har udeladt at sende kritiske høringssvar, som nogen peger på, så er det afgørende, at vi får det at vide, siger han.

Borgmesteren mener, at en undersøgelse vil være spild af penge og tror ikke, at det vil ændre møllernes placering. Hvad vil du have ud af en uvildig advokat-undersøgelse?

- Jeg ved godt, at klokken er over 12. Jeg har været i kontakt med min egen partiformand Pia Olsen Dyhr, som også siger, at hun desværre ikke mener, der kan gøres mere for at få flyttet møllerne. Men jeg mener, vi vil stå stærkere, hvis det bliver afsløret, at høringen ikke er foregået efter bogen. Hvis der for eksempel er holdt kritiske høringssvar tilbage.

Har du dokumentation for, at svarene er blevet holdt tilbage?

- Det er jo blandt andet dét, jeg gerne vil have undersøgt. Jeg ved, at processen omkring møllerne foregik i en periode, hvor de politiske beslutninger blev truffet i en meget snæver kreds. Vi oplevede, hvordan fibersagen ikke var kørt efter bogen, selv om vi blev forsikret om, at alt var godt.

Du har tidligere haft flere uoverensstemmelser med tidligere borgmester Iver Enevoldsen (V). Handler det også om, at du vil ramme ham med en undersøgelse?

- Vi er politisk uenige om mange ting. Jeg har ikke et horn i siden på nogen, og vi kunne høre på byrådsmødet, at Iver Enevoldsen er parat til at støtte en undersøgelse. Vi kan se på de mange læserbreve, at der er folk, som føler sig ført bag lyset, og det er vi nødt til at undersøge, om de er blevet.

Det er op til økonomiudvalget at beslutte, om der skal gennemføres en uvildig undersøgelse. Niels Rasmussen har endnu ikke et bud på, præcist hvilken opgave han mener, at advokaten i givet fald skal have.

- Men jeg mener ikke, det er nok at gennemgå kommunale dokumenter. Det har tidligere knebet med at leve op til journalpligten. En undersøgelse bør også omfatte afhøringer af relevante personer i sagen, mener Niels Rasmussen.