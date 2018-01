Advokat efter overgrebssag: Frifindelse kan ikke gradbøjes

Advokater glæder sig over klar dom fra retten i erstatningssag om seksuelle overgreb.

NR. BORK: - Hvis man er frifundet, er man frifundet. Det kan ikke gradbøjes, siger Jakob Fastrup, der er advokat for en af de to mænd, der var sagsøgt af en 32-årig kvinde, der kommer fra Nr. Bork. Rene Knudsen, advokat for den anden sagsøgte, er heller ikke overrasket over dommen, der er hele 58 sider lang. - Resultatet kommer ikke bag på mig, selvom jeg har set frem til det med spænding, siger Rene Knudsen. De to sagsøgte mænd på 53 og 79 år er begge blevet frifundet for at skulle betale erstatning til kvinden, som har anklaget mændene for seksuelle overgreb mod hende, da hun var barn.

Dømt og frikendt Sagen er usædvanlig, fordi mændene blev frikendt for overgrebene i en straffesag ved landsretten. De to mænd blev dog i juni 2013 dømt ved byretten i Herning for at have begået seksuelle overgreb mod kvinden, da hun var barn. Kvinden havde fortrængt overgrebene og erindrede først overgrebene, da hun var i begyndelsen af 20'erne. Dommen blev anket til Vestre Landsret, som i september 2015 med dommerstemmerne 4-2 frifandt de to mænd.

440.000 kroner Kvinden valgte dog at tage sagen videre i retssystemet. Civilstyrelsen gav hende fri proces til at anlægge en civilsag mod de to mænd, hvor hun søgte om erstatning på 440.000 kroner. Beløbet dækker over svie, smerte og tort samt erstatning for de udgifter, hun har haft til behandling og medicin for bl.a. spiseforstyrrelse, depression og andre psykiske problemer, som, hun mener, stammer fra overgrebene. Den civile retssag har kørt ved retten i Herning med tre dommeren til at se på de juridisk komplicerede spørgsmål, om mændene kan dømmes til at betale erstatning for noget, de er frikendt for.