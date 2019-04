Advokat afviste at hjælpe mastemodstandere - hans firma arbejder for Energinet

Advokat Jacob Schall Holberg sagde nej til at rådgive Herborg-borgere i mastesagen, da hans firma Bech-Bruun jævnligt varetager Energinets sager.

Herborg/København: Jacob Schall Holberg fra advokatfirmaet Bech-Bruun anses som en af landets største kapaciteter inden for ekspropriationsager. Han er advokat i den meget omtale Vejen-sag, hvor landmand Martin Lund Madsen nægter at lade det offentlige ekspropriere hans vej. Landmanden, der ejer 30 gårde, har udtalt, at han har ondt i maven over at betale dyre advokatregninger, men fortsætter, selv om han allerede har brugt tre millioner på sagen, der varetages af Jacob Schall Holberg. Niels Henrik Vad fra Herborg, der kæmper mod Energinets planlagte Vestkystforbindelse, har fulgt med i Vejen-sagen, da ekspropriations-elementet også er i spil, når Energinet skal rejse 500 elmaster med højspændingsledninger over 170 kilometer fra Holstebro til grænsen. - Vi tvivler på, at der er grundlag for at ekspropriere ejendomme til Vestkystforbindelsen, da vi mener, at projektet ikke tjener til almenvellets bedste, da det kun er nogle få strømproducenter, der tjener på det, mens forbrugerne får en større elregning, siger Niels Henrik Vad og fortsætter: - Jeg kontaktede derfor Jacob Schall Holberg for at forhøre mig om hans rådgivning om sagen. Men da han hørte, at jeg er en af de berørte lodsejere, sagde han, at han desværre ikke kunne hjælpe, da han allerede er hyret af Energinet. Niels Henrik Vad tog det som en nedslående melding. - Når Energinet hyrer Bech-Bruun, hvor Holberg er partner, er det fordi, de vil være sikker på, at de har den bedste mand til føre den slags sager for sig. Om det er i forventning om, at der kommer søgsmål fra vi lodsejere, skal jeg ikke kunne sige. Men de er forberedt.

Umuligt at vinde Niels Henrik Vad har siden henvendt sig til andre advokater. - Jeg får at vide, at det er håbløst at kunne vinde sagen. Advokaterne siger, at staten altid kan påberåbe sig, at det drejer sig om forsyningssikkerhed. Det er umuligt at vinde over. Vi er oppe mod en modstander med en pengekasse uden bund i, mens vi modstandere ingen penge har. Vi har vores facebook-grupper men at samle penge ind vil være vanskeligt. Mange har allerede givet op, siger Niels Henrik Vad.

For tæt på Advokat Jacob Schall Holberg siger: - Vi laver mange ting for Energinet. Jeg har ikke noget med Vestkystforbindelsen at gøre, men firmaet som sådan er for tæt på Energinet. Han uddyber: - Jeg kan oplyse, at dét, jeg beskæftiger mig med, er førelse af retssager på ekspropriationsområdet og andre områder af offentligretlig karakter, og jeg kan helt afvise, at jeg skulle have sagt, at Energinet har hyret mig til nogen retssag i forbindelse med Vestkystforbindelsen, ligesom jeg i øvrigt heller ikke i anden sammenhæng bistår Energinet i relation til Vestkystforbindelsen.

Frivillige aftaler Christian Jensen, projektleder på Vestkystforbindelsen, oplyser, at Bech-Bruun er ét af de advokatfirmaer, Energinet bruger. - Vi bruger jævnligt Bech-Bruun til forskellige sager. De er ikke hyret ind til det vestjyske projekt. Om de bliver det afhænger, om vi får brug for advokatbistand. Men jeg vil gerne afvise, at vi skulle være i gang med at mande op ved at skaffe os den bedste advokathjælp i ekspropriationssager, siger Christian Jensen. Han peger på, at Energinet i langt de fleste tilfælde lykkes med indgå frivillige aftaler med lodsejere. Da 400 kilovoltledningen mellem Cassøe og Viborg, der i omfang er sammenlignelig med Vestkystforbindelsen fra Holstebro til grænsen, måtte Energinet blot i ét enkelt tilfælde skride til ekspropriation. Ellers blev det klaret med frivillige aftaler. - Vi skal lave forhandlinger først, og kan vi blive enige med lodsejerne om placeringen, går det bedst. Vi eksproprierer kun, når det er nødvendigt, siger Christian Jensen.

Et par hundrede millioner Ud af de 1,8 mia. kroner, som er afsat til etableringen af 400 kilovoltledningen mellem Holstebro og Endrup ved Esbjerg, forventer Energinet at skulle bruge et par hundrede millioner på opkøb og erstatninger. Huse, der kommer til at ligge 80 meter eller mindre fra nærmeste højspændingsledning, vil Energinet tilbyde at købe markedspris. Hvis husejeren vælger at blive boende, kan vedkommende i stedet få en erstatning. Husejeren har et år til at beslutte sig for enten salg eller erstatning. Husejerne kan således blive boende et år og vurdere, om det er til at holde ud - eller om huset skal forlades. Ejendomme, der ligger i en radius af 80 til 280 meter fra nærmeste ledning vil få erstatning, i hvert tilfælde afhængig af afstanden og ejendommens værdi.