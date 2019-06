Advarer politikerne: Kommunen kan få svært ved at overholde lovgivning efter besparelser

RINGKØBING-SKJERN: "FagMed vurderer at visionerne og værdierne i RKSK vil blive udfordret, hvis besparelserne føres ud i livet. Det vil blive sværere for medarbejderne at være ordentlige, nysgerrige og handlende, hvis der ikke er hænder nok til at udføre kerneopgaverne. Det vil have negativ betydning for arbejdsmiljøet og trivslen".

Så klar er meldingen fra FagMED i høringssvaret til børne- og familieudvalget, efter at de har haft mulighed for at gennemgå sparekataloget. Heri udtrykkes der også bekymring for, at besparelserne kommer til at ramme de mest sårbare hårdt, og at det vil øge uligheden. På sigt kan det medføre, at der skal sættes dyrere tiltag i værk.

Og Familiecentrets LokalMED udtrykker også sin bekymring. I værste fald frygter de ansatte, at kommunen ikke kan leve op til Servicelovens §52, så udsatte børn og unge og deres familier ikke kan få den hjælp, de har behov for i rette tid. Familiecentrets LokalMED mener, at udvalget åbenlyst prioriterer kan-opgaver over skal-opgaver og dermed holder hånden over ting som gratis parterapi og PREP-kurser. Ting, som LokalMED ikke mener, at der er råd til længere.

- Generelt er det sådan på børne- og familieområdet med besparelser, at det er med blandede fornemmelser, for det er jo den forebyggende indsats. Og det vil komme til at koste på et område, siger udvalgsformand Trine Ørskov (S).

Hun fastslår samtidig, at kommunen under alle omstændigheder vil overholde lovgivningen.

- Selvfølgelig vil vi overholde loven. Men der er stadig et serviceniveau, som vi kan diskutere.

Den udmeldte ramme for besparelser på børne- og familieområdet er på 2,6 millioner kroner i 2020, og det stiger til 9,2 millioner kroner i 2021.