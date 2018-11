Æresmedalje til Hydra-Grene-selskab

Det polske datterselskab har fået H.K.H. Prins Henriks Æresmedalje for en fremragende indsats for at styrke dansk eksport til Polen.

SKJERN: Hydra-Grene har forlængst bredt sig uden for landets grænser, og det har man nu også opdaget i det "officielle" Danmark.

Forleden overrakte Danmarks ambassadør i Polen, Ole Egberg Mikkelsen, således H.K.H. Prins Henriks Æresmedalje for en fremragende indsats for at styrke dansk eksport i netop Polen til Hydra-Grenes polske datterselskab.

Specma Polens daglige leder, Bartosz Petrykowski og Specma-koncernens administrerende direktør, Morten Kjær, modtog prisen i overværelse af blandt andet Erik Lodberg, administrerende direktør for HydraSpecma Group og næstformanden for prisens bedømmelseskomité, Ulrick Ritsing, repræsentanter for Danish Export Association og for de lokale og regionale myndigheder i Stargard, hvor Specma har en splinterny, topmoderne fabrik.

I forbindelse med Hydra-Grenes opkøb af den svenske hydraulikvirksomhed Specma AB i 2016 fik Skjern-virksomheden flere nye datterselskaber under sig - blandt andet Specmas polske enhed.

Den blev etableret i 2009, og har siden udviklet sig forrygende hurtigt med leverancer af hydrauliske enheder til især entreprenørmaskiner og materialehåndtering samt marinen.

Det er på baggrund af denne udvikling, at Hydra-Grene og Schouw & Co. har valgt at investere i den 7300 kvadratmeter store fabrik, der tages i brug i starten af det nye år.

I sin tale nævnte ambassadøren blandt andet, at æresmedaljen også er en anerkendelse af den stærke iværksætterånd, der er karakteristisk for Vestjylland, og som Hydra-Grene er udtryk for.