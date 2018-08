Ældrerådsmedlem tvivler på løfte om helikopter til hjerneblodpropper

Behandlingsstedet for neurologi bør bevares i Holstebro og senere Gødstrup - og ikke flyttes til Viborg, mener KB Nielsen. Han er glad for lægehelikopteren men mener, ambulancen er mere effektiv, hvis behandlingsstedet er tæt på.

Ringkøbing-Skjern: KB Nielsen, ældrerådsmedlem og medlem af regionens patientinddragelsesudvalg, er skeptisk over for løftet om, at borgere i Ringkøbing-Skjern vil blive fløjet med helikopter til behandling i Aarhus, hvis de har symptomer på en blodprop i hjernen.

Løftet er givet af regionsrådsformand Anders Kühnau (S), der vil spare 28 millioner kroner ved at flytte al neurologi fra Holstebro til Regionshospitalet i Viborg. Her skal neurologien forblive, også når supersygehuset i Gødstrup åbner.

Som det er nu, bliver borgere i Ringkøbing-Skjern med symptomer på blodprop i hjernen kørt til Neurologisk Afdeling i Holstebro med ambulance. De kan være fremme så hurtigt, at de kan tilbydes den vigtige trombolysebehandling. Jo hurtigere, behandlingen sættes ind, jo bedre.

Hvis Holstebro lukker, bliver der for langt til Viborg med ambulance, så derfor skal Ringkøbing-Skjern-borgere flyves til Aarhus med helikopter, lyder løftet fra Kühnau.

KB Nielsen understreger, at han er glad for helikopterordningen, der har styrket akutberedskabet og gjort det tryggere at bo i Ringkøbing-Skjern, men i tilfældet blodpropper i hjernen mener han, at borgerne er bedst tjent med ambulancen og et behandlingssted tæt på.

- Ambulancen kan nå frem til Holstebro Sygehus på mellem 35 og 40 minutter, også fra de yderste områder af Ringkøbing-Skjern. Det tror jeg ikke, helikopteren kan klare. For det første kan den være optaget af andre opgaver. Dernæst tror jeg ikke, at man vil sende helikopteren, før man er absolut sikker på, at der faktisk er tale om en blodprop i hjernen. Det er ikke sådan, at fru Hansen bare lige kan bestille helikopteren til at hente hendes mand. Det skal først afgøres af en anæstesisygeplejerske på stedet eller en læge. Derfor ville det være meget bedre, hvis vi bevarer ambulancen, som kan køre alle tilfælde til Holstebro, som det er nu, eller Gødstrup, når det åbner. Ambulancen lever med at køre ture med patienter, som viser sig ikke at have en blodprop. Jeg tror derimod ikke, at man vil lade helikopteren flyve mange forgæves ture, siger KB Nielsen.