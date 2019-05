Ældrerådet om besparelser: Det er voldsomt og kommer til at gøre ondt mange steder

Ringkøbing-Skjern: Kommunens sparekatalog på ældre-, handicap- og psykiatriområdet, der skal give en besparelse på 120 millioner kroner over fire år, får de dystre toner frem i Ældrerådet.

- Det er store tal. Vi vil prøve at dykke ned i det og finde ud af, hvilke væsentlige poster der barberes ned, og hvad vi kan leve med. Det er voldsomt, og det kommer til at gøre ondt mange steder, siger ældrerådsformand Iver Poulsen.

Ældrerådet har nedsat en arbejdsgruppe, der skal komme med et høringssvar. Gruppen holder møde tirsdag 4. juni, og indtil da er Iver Poulsen varsom med sine udmeldinger. Den voldsomme besparelse, som Ringkøbing-Skjern nu skal igennem, var dog forudsigelig, mener han.

- De 40 millioner kroner, som forsvandt sidste sommer som følge af manglende skatteindtægter efter skattereformen, blev ikke reguleret ned i budgettet for 2019, så vi havde på fornemmelsen, at der måtte ske noget drastisk. Det kunne man læse ud af budgettet. Når vi kommer ud af år 2021, vil kassebeholdningen være brugt, og det er kommunen nødt til at forholde sig til. Vi havde gerne set, at der var taget fat om udligningsreformen. Alle 98 kommuner synes jo, at de får for lidt, og skal vi have mere i Ringkøbing-Skjern, er der andre, der skal have mindre, siger Iver Poulsen.