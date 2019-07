Ældrerådet enig med socialudvalget om de fleste besparelser

Ringkøbing-Skjern: Ældrerådet, der består af 15 medlemmer, har leveret høringssvar til det sparekatalog, som social- og sundhedsudvalget har lavet i forbindelse med det kommunale budget for 2020 til 2024.

- Ældrerådet og social- og sundhedsudvalget har næsten samme holdning til hvilke besparelsesforslag fra sparekataloget, der ikke bør gennemføres, fortæller ældrerådsformand Iver Poulsen en pressemeddelelse.

Socialudvalget vil blandt andet friholde klippekortordningen til hjemmeplejemodtagere og specialdaghjemspladser til demente for besparelser.

Ældrerådet er glad for, at de nuværende daghjemspladser er indstillet til at blive bevaret. Rådet appellerer også til, at hjemmeplejemodtagere fortsat skal kunne få tørret støv af. Socialudvalget har sat den ydelse på som en besparelsesmulighed, men dog prioriteret den lavt.

- Ældrerådet er af den holdning, at hvis Ringkøbing-Skjern Kommune med respekt for sig selv skal kunne påstå, at de har et rengøringstilbud, bør denne ydelse bevares. Man kan vel ikke sige, at der er gjort rent, hvis der stadig ligger støv på hylderne, siger Iver Poulsen.

Ældrerådet er tilfreds med, at socialudvalget vil fastholde linnedskift hver tredje uge og ikke hver fjerde uge, hvilket har været praksis fra 2015 og frem til årsskiftet.

Tarm Bibliotek bør bevares, da der bør være et bibliotek i alle fem centerbyer, lige som der bør være et aktivitetscenter for ældre i hver af de fem byer, mener Ældrerådet, som er tilfreds med samarbejdet med socialudvalget.

- Samarbejdet med socialudvalget fungerer godt, og vi bliver hørt, siger ældrerådsformanden.