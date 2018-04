Ældre mand taget for spirituskørsel

Midt- og Vestjyllands Politi stoppede torsdag aften en ældre mand i Sønder Bork med for meget alkohol i blodet.

Sønder Bork: En patrulje fra Midt- og Vestjyllands Politi fik torsdag aften klokken 20.25 øje på en mand, der kørte i sin varebil på Anerbjergevej i Sønder Bork. Grundet hans usikre kørsel valgte patruljen at vinke ham ind til siden og teste ham.

Testen bekræftede patruljens mistanke om spirituskørsel og den 67-årige fører af bilen blev derfor sigtet for spirituskørsel. De kedelige nyheder stoppede dog ikke her for manden fra Nørre Bork.

Patruljen fandt ligeledes ud af, at manden var frakendt sit kørekort. Derfor blev også sigtet for at køre bil uden gyldigt kørekort.