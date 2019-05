SKJERN: En sen eftermiddagskøretur i Skjern viste sig at være ulovlig, for en 75-årig mand kunne ikke fremvise et gyldigt kørekort, da politiet standsede hans vogn.

Manden var nemlig administrativt blevet frakendt retten til at køre bil, men det holdt ham altså ikke fra en helligdagskøretur på Petersmindevej i Skjern, hvor han blev stoppet klokken 17.48.