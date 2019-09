Ældre mænd kørte galt i solouheld

SKJERN: Weekenden bød på to solouheld i trafikken, hvor personen bag rattet i begge tilfælde var pænt oppe i alderen. Fredag ved 16-tiden kørte en 87-årig mand fra Borris i grøften, da han skulle svinge fra Arnborgvej til Flodgårdsvej PÅ sin veteranmotorcykel med sidevogn. Lørdag eftermiddag kørte en 88-årig mand fra Dejbjerg gennem krydset ved Videbækvej og Astrupvej, hvor han kørte ind i et vejskilt, og to andre bilister måtte op at stå på bremsen for at undgå et sammenstød. Den 88-årige kørte dog videre, indtil politiet lidt senere fik ham standset.