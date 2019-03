I den nye udstilling på Fahl Kro får du følelsen af at være en drone, der ser ned over Vestjylland og over mange af de udgravninger og fundsteder, der findes i denne del af Danmark - for eksempel den store udgravning ved Nørby. Samtidig er der også de traditionelle kroaftener på programmet. Allerede 17. april kan d komme med til den traditionsrige kroaften med æggekage. Den historiske menu bliver serveret med gode historier, festlig folkemusik og råhygge i de gamle krostuer.Åbningstider i april, maj og juni er alle dage kl. 11-16. En billet fra Bork Vikingehavn giver gratis adgang til Fahl Kro. Kaffe/kagebillet inklusiv entré koster 75 kroner. Frokostbillet inklusiv entré koster 100 kroner.

