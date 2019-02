ABC-familierne tjener fortsat millioner

Egenkapitalen er vokset til 152,6 millioner og 61,5 millioner i de to selskaber, der ejer ABC Lavpris.

- Vi har haft et godt år på jysk. Vi er jo jyder, siger direktør Ejvind Okholm til FødevareWatch, men han oplever rift om kunderne i en skærpet konkurrence og forventer derfor en flad udvikling i år.

Videbæk: ABC Lavpris-supermarkederne fortsætter med at kaste millioner af sig til de to Tobiasen-familier. Resultatet i 2017/18 blev på 35,5 millioner - mod godt 28 millioner året før.

Ny butik hvert andet år

Virksomheden blev startet i 1981 i Videbæk af fætrene Esper og Henning Tobiasen, der købte et minimarked i Videbæk. Siden tog det fart, så ABC Lavpris i dag består af 14 supermarkeder, der er placeret i blandt andet Videbæk, Tarm, Herning, Randers, samt en enkelt på Fyn. Virksomheden omsætter for over en milliard, beskæftiger cirka 550 medarbejdere fordelt på de 14 butikker, samt hovedkontoret og centrallageret i Tarm.

I 2017 fik Randers en ABC, som har præsteret en omsætning på 100 millioner kroner mod forventet 80 millioner. ABC Lavpris har ifølge Ejvind Okholm kun ressourcer til at åbne en ny butik hvert andet år, så i foråret '19 vil der blive besluttet, om der skal åbnes en butik i Haderslev. Samtidig vil butikkerne i Rødding og Gram, som er de bedst indtjenende, blive udbygget.