Årets studenter fra Vestjysk Gymnasium

Laura Moeslund Broberg modtog VGT's Teaterlegat for sin indsats i elevrådet og for sin hjælp i forbindelse med arrangementer på skolen. Erik Rønne Kristensen fik tildelt VGT's Teaterlegat for sit arbejde i VGT-Logen, hvor han blandt andet har stået for afviklingen af fredagscaféerne. Jonas Damm Andersen modtog VGT's Teaterlegat for sin hjælp til at optage video og spille musik samt for at komponere musikken til årets udmarch ved dimissionen. PR foto