Årets spiller forlænger med tre år

Skjern: - Skjern Håndbold er min klub, og sådan vil det altid være.

Sådan siger Skjern Håndbolds René Rasmussen som årsag til, at han efter ti sæsoner på højre fløj har forlænget sin aftale med klubben frem til sommeren 2021.

René Rasmussen er netop kåret som årets spiller i Skjern Håndbold i en sæson, der har været noget omtumlet.

I kampene i 888ligaen og i Champions League gjorde René Rasmussen det så godt, at han blev udtaget til A-landsholdet.

Bedst som tingene virkelig skulle afgøres i kampen om det danske mesterskab og i Champions League, blev René Rasmussen sat på sidelinjen med en overrevet akillessene.

Den skade arbejder han allerede dagligt hårdt på at komme sig over, så han kan blive klar igen en gang i løbet af vinteren.

- Jeg føler mig hjemme her, og derfor var valget om en kontraktforlængelse ganske enkelt, siger René Rasmussen i en pressemeddelelse.

Kontraktforlængelsen med højrefløjen glæder cheftræner Ole Nørgaard.

- René Rasmussen er et udtryk for Skjern-dna'et i sin reneste form. Inden hans uheldige skade har han stort set haft monopol på højrefløjen. En forlængelse er derfor noget, som ligger lige til højrebenet for os. Hans betydning på holdet er indiskutabel, og vi er overbevist om, at René langt fra er færdig med at udvikle sig. Vi er super glade for, at vi råder over ham i de kommende tre sæsoner, siger Ole Nørgaard.