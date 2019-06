Årets sankthans-tale i Ådum

- Jeg tænkte, det var en fejl, da jeg er første generations tilflytter og kun har boet her i små 20 år. Efter en rykker om svar, som kom midt i en "genbo aften" blev det til et ja.

Bent Snedker, årets båltaler fra Rabækvej, fik ordet. Borgerforeningen havde opfordret ham til at holde båltalen. Det kom ind på hans mobiltelefon for tre uger siden:

Kærlighed og praktisk evighed

Bent Snedkers overraskende budskab var fyldt af spænding og virkelig underholdende, grænsende til det ironiske.

Han beskrev "Hvad er kærlighed" blandt andet med, hvordan en mor mader sit barn, tørrer mad om barnets mund af med sin finger og ind i munden på sig selv.

Apropos alder ønsker man at få tiden til at stå stille i en praktisk evighed for at udskyde afslutningen, og her til anbefalede han at renovere huset eller gå til fitness.

Snedkers mange overraskende indslag var fyldt af spænding, som kaldte tilhørernes latter frem og til sidst stor applaus.

Kaffe og kage i teltet afsluttede Borgerforeningens vellykkede arrangement.

/Bodil