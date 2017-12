Årets prædiken: Lige fra Facebook til Herrens Veje

- Min prædiken handler om, at man forsøger at gardere sig, men at livet ikke lader sig indfange af vores systemer. Gud viser en anden vej, forklarer Birgitte Nør Jahn.

Julen er en travl tid for præsterne, for udover en prædiken til juleaften, skal der også skrives til juledagene. Hvad de færreste spekulerer på, så er der også julegudstjenester for skoler og plejehjem, og hver gang handler det om at variere, så en præst kan ikke bare skrive en prædiken, og bruge den alle steder.

Gud er i hverdagen

Efteråret har budt på DR-serien Herrens Veje, og den har været med til at inspirere Rindums sognepræst Mogens Thams. Her søger Andreas til Østen, hvor han kommer i et kloster, og på den måde kommer det religiøse element til at fremstå som noget ekstremt, der kræver at mennesket skal gå planken ud. Men at Gud blev menneske i form af Jesus, viser, at det er i hverdagen, at man skal leve med troen.

- Det liv, vi lever, er det Gud vedkender sig. Kristendommen er en realitet der hvor vi er, og vi skal ikke ud i det fjerne for at finde det, forklarer Mogens Thams.

Han fortæller om en gåtur ved Vesterhavet for nogle år siden, hvor himlen var lys. Ude i horisonten var en mørk sky, og som sønnen så malerisk konstaterede, så var Guds gardin derude rullet ned lige på det sted. Det satte tankerne i gang hos Mogens Thams, for det er netop hvad mennesket til tider oplever, at alt er mørkt - at gardinet er rullet ned - men at Gud viser sig for mennesket, når tingene er svære, og det er juleevangeliets budskab.