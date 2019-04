Årets påsketræk satte rekord - løb tør for armbånd

BORRIS: 5000 armbånd var fremstillet til årets påsketræk i Borris, men allerede ved middagstid påskedag var de sluppet op, for det væltede ind med gæster.

Landmand Jens Sørensen stod for parkeringen, og da han løb tør for parkeringspladser på sin jord, måtte han inddrage sin kornmark til formålet.

Med trækkere, frivillige og naturligvis gæster, har der i hvert fald været 6000 på besøg i traktortrækarenaen, vurderer pr-ansvarlig Inger Bech Sørensen, der også kan konstatere, at påstetrækket dermed har slået rekord.

- I 2018 udleverede vi 4300 armbånd, og vi har ramt rigtig mange ekstra, så det er en succes, må vi sige.

I løbet af de år, der har været holdt påsketræk i Borris, har interessen for arrangementet bredt sig som ringe i vandet, og her har Facebook haft en finger med i spillet. Inden påsketrækket blev der lagt videoer op, og da en video ramte 100.000 Facebook-brugere og gav 50.000 visninger, undersøgte Inger Bech Sørensen, hvad der var sket. Det viste sig, at videoen var blevet delt talrige gange i USA, hvilket må siges at være langt væk fra Borris.

Langvejs fra kom også både gæster og traktortrækkere. Det første år var der en deltager med fra Norge, som havde 10 tilskuere med. I år var der ni traktortrækkere fra Norge, og på sidelinien var der 200 nordmænd. Disse har holdt påskeferie i området, og de anbefaler oplevelsen til andre.

- Det vigtigste er, at vi byder på et ordentligt stævne, så vi hele tiden kan blive bedre og bedre, siger Inger Bech Sørensen.

Pengene fra påsketræk går til at afvikle på det arena-byggeri, der nu er lavet.