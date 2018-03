Årets laksekvote meldt ud

SKJERN: Lystfiskere må hente samme antal laks i Skjern Å som sidste år.

Det står klar, efter at Fiskeristyrelsen netop har meldt årets laksekvote ud, og det betyder, at der i Skjern Å må hjemtages 175 laks over 75 centimeter. Af laks under 75 centimeter må der maksimalt hjemtages 235, og der må højst hjemtages en laks pr. lystfisker. Fangsten skal i 2018 indberettes senest inden midnat på samme dag, som fangsten er gjort, uanset om det er hjemtagne eller genudsatte laks. I den øvrige del af Skjern Å må der maksimalt hjemtages fem laks.

DTU Aqua har har undersøgt vandløbene og konstateret, at der var et forholdsvist lavt smoltudtræk i både 2016 og 2017 i Skjern Å. Antallet af grilse (smålaks.red) har også været forholdsvist lavt i 2017, hvilket betyder, at man forventer et lavere indtræk af mellemlaks i 2018.

Laksesæsonen begynder den 16. april, og kvoten gælder frem til den 15. oktober.