Årets hidtil varmeste temperatur målt i Borris

Borris: Hvis de gode borgere i Borris har følt det mere end almindeligt varmt i tirsdag, så er der en godt forklaring. I Borris nåede temperaturen i Danmark nemlig for første gang i år over 30 grader. Det skriver DMI på Twitter.

På DMI's kort over tirsdagens temperaturer indikerer den lille mørkorange plet, at temperaturen her sneg sig over 30 grader, og den plet ligger lige oven på Borris.