Årets Gjæwe Vestjyder på podiet: Pris til seks ildsjæle

Ringkøbing-Skjern: Vestjylland er kendt for sit rige foreningsliv - og dermed også for de mange frivilliges indsats i foreninger, byer og alle mulige sammenhænge. Det er grunden til, at Ringkjøbing Landbobank og Dagbladet Ringkøbing-Skjern og Landbobanken hvert år uddeler prisen En Gjæw Vestjyde til mennesker, der udfører et ulønnet arbejde til gavn for andre, eller som gennem en særlig indsats har gjort sin egn eller by kendt.

Med prisen En Gjæw Vestjyde følger et synligt bevis i form af en vase, der måske kan finde plads på kaminhylden derhjemme - samt et rejselegat på 10.000 kr. som en påskønnelse for det store, frivillige arbejde, de har udført.

En mængde gode og velbegrundede indstillinger er kommet ind, og Foreningssamvirket i Ringkøbing Skjern Kommune er blevet sat på en svær opgave i arbejdet med at udpege de seks, der vinder årets pris som Gjæwe Vestjyder.

Men det lykkedes - og i forlængelse af Landbobankens generalforsamling onsdag modtog seks mennesker foran et rekordstort antal deltagere prisen.

Her kan du læse chefredaktør Gudrun Pedersens begrundelse for hver enkelt prismodtager:

Bodil Schmidt fra Kloster I indstillingen af Bodil som Gjæw Vestjyde hedder det blandt andet, at du er en ildsjæl med store bogstaver. Du er drivkraften bag Naturens Dag i Røjklit Havn... Du samler frivillige, og du cykler rundt for at slå på reklametrommer for loppemarkedet ... Du forskønner Kloster og omegn ved at gå forrest, når der skal fjernes ukrudt og samles affald ... Kaffe og kage til 100 Sankthans-deltagere? Det er da ikke noget problem for sådan én som dig! Og så nyder Klosters udenlandske beboere i øvrigt godt af dig: Hver mandag aften kan man finde dig i Centret, hvor du er en står del af 'Velkommen Her' - med tilbud om lektiehjælp og med indføring i dansk med den rigtige vestjyske dialekt. Stort tillykke til Bodil Schmidt med titlen Årets Gjæwe Vestjyde i Hvide Sande-området.

Niels Kornberg fra Ringkøbing Niels - også kendt som "Korn"; du har hele dit liv været en stor del af Ringkøbing IF. Først som spiller, men da du lagde målmandshandskerne fra dig, var der masser af andre ting, du kunne og ville gøre for din klub. Holdleder; kampfordeler; koordinator for den interne dommerklub i RIF; ansvarlig for infotavlen og for kontakten til DBU Jylland; video fra alle kampene... For at nævne bare en lille smule af det hele. Den, der har indstillet dig, fortæller, at du er meget beskeden omkring din egen rolle for klubben. Faktisk var du selv fremme med at foreslå en anden frivillig til prisen her. Bedre held med det næste gang, for denne gang er det dig, det gælder. Stort tillykke til Niels Kornberg med titlen Årets Gjæwe Vestjyde i Ringkøbing-området.

Hans Christian Vad fra Herborg Hans Christian; dine med-herborgensere er ikke i tvivl om, hvad der gør dig til indbegrebet af en ildsjæl og en Gjæv Vestjyde: Du er, som det hedder i indstillingen, en stor del af den udvikling, der sker og er sket i Herborg. Da kommunen lukkede Herborg Skole, var du én dem, der tog initiativ til Herborg Friskole, og du har stor fortjeneste i, at den er blevet en succes. Du var også med til at lægge grundsten og en masse hårdt arbejde i at få Kuben op at stå - og som formand gennem seks år har du også været med til at sikre Herborg Ungdomsforenings udvikling. "Smittende energi, visionær og altid i stand til at se muligheder - han brænder for udvikling af Herborg sogn." Sådan skriver de om dig! Stort tillykke til Hans Christian Vad med titlen Årets Gjæwe Vestjyde i Spjald/Videbæk-området.

Nikolaj Rørbæk de Place fra Rækker Mølle Nikolaj - du er uundværlig - du er vellidt - og du er altid klar med en hjælpende hånd! Og det er ikke bare noget, jeg står og siger; det er noget, som dine medborgere i Rækker Mølle fortæller os. Du lægger en utrolig masse timer i håndboldklubben - som træner for U10 drengene i 6 sæsoner; som speaker til klubbens hjemmekampe i 2. division damer og herrer - og ved klubbens Oktoberfest hjælper du også til. Du har siddet i Sogneforeningen i en lang årrække, og det er dig, vi allesammen kan takke for kønt beplantede krukker ved vejene ind til Rækker Mølle. Og så er der jo Firkløver-Weekenden - og juletræstændingen - og projektet ved søen - og hjælp til lokale landmænd, der har brug for det ... "Nikolaj tænker ofte mere på andre end sig selv og sætter en ære i at hjælpe", skriver dine bysbørn i indstillingen. Sort tillykke til Nikolaj Rørbæk de Place med titlen Årets Gjæwe Vestjyde i Skjern-området.

Bodil Stubkjær Jensen fra Lønborg Bodil; du er altid fuld af ideer - og du er også klar til at føre dem ud i livet. Og det er vel at mærke ved siden af dit fuldtidsarbejde, landbruget derhjemme og de fire børn. Når KFUM-spejderne i Lønborg-Vostrup er på lejr, så er det dig, der sover inde hos børnene og holder øje med, at alle nu også trives. Du tager også spejderne med til julemarked på Lønborggård, hvor børnene sælger ting, som de selv har lavet. I Vostrup Gymnastik- og Ungdomsforening er du også med - og for en boldtaber som mig er det en særlig glæde at høre om "boldtosserne", dit hold for børn, der kan lide at lege med en bold, uden at de skal spille kampe. Indstilleren skriver til sidst: "I Bodils ordbog tror jeg ikke, at ordet "problemer" findes, men i stedet ord som "opgaver og udfordringer" - Så I kan nok forstå, at vi er stolte af at have Bodil i vores område..." Det kan vi godt forstå, ja! Stort tillykke til Bodil Stubkjær Jensen med titlen Årets Gjæwe Vestjyde i Tarm-området.