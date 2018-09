Det vrimler både med ål og ulovligt fiskeudstyr i Ringkøbing Fjord for tiden. Og de to ting hænger sammen.

RINGKØBING-skjern: Når Fiskerikontrollen ugentligt tager en tur på fjorden, bliver der hver gang konfiskeret ulovligt opsatte ruser og andet fiskeudstyr, der blandt andet ikke er identifikationsmærket, som loven ellers kræver. I de ulovligt opsatte ruser finder Fiskerikontrollen oftest ål. Og netop nu vrimler det med ål i fjorden. Netop fordi ruserne ikke er mærket med ejerens data, er det svært at finde synderen. Hos Ringkøbing og Stadil Fjordes Fritidsfiskerforening sætter man en ære i at have styr på sagerne. - Vi har stor respekt for, at reglerne for fiskeri skal overholdes, og vi har forklaret vores medlemmer, hvad konsekvenserne kan være, hvis vi ikke overholder reglerne, fortæller Arne Mogensen, der er formand for foreningen.

Fredning af ål EU har rødlistet ålen, som betragtes som en truet art. Men der er ikke en generel fredningstid for ålen, Der er derimod regler for hvilke redskaber, der må anvendes og i hvilke perioder.Det ikke er tilladt at anvende krogliner fra 1. maj til 30. september eller at anvende ruser fra 10. maj til 31. juli, ligesom der er begrænsning på hvilke og hvor mange ruser, der må benyttes. Stangning og blusning ikke er tilladt.



Erhvervsfiskeri af ål kræver, at man har ålelicens, alternativt kan erhvervsfiskerne få en dispensation, der giver tilladelse til at bruge maksimalt seks kasteruser ad gangen.

Passer på fiskerettigheder Den enkelte fisker risikerer konfiskation og store bøder. Men det handler om noget større for fritidsfiskerforeningen. - Det handler om, at vi skal bevare retten til at være fritidsfiskere i fjorden. Og når man fisker i fjorden hele året, er det slet ikke gangbart at drive fiskeri på ulovlig vis, siger han. Derfor er han afvisende over for, at det er hans medlemmer, der står bag ulovlighederne. - Rusefiskeriet er ikke lokale folk, men folk udefra, der i stor stil sætter både lovlige og ulovlige ruser i fjorden, siger Arne Mogensen.

Bevidst ulovligt Hos Fiskerikontrollen har vicefiskeriinspektør Kim Paulsen heller ikke en opfattelse at, at det er de lokale fritidsfiskere, der er årsag til de mange konfiskationer af ulovlige fiskeredskaber. Hans indtryk er, at både erhvervs- og bierhvervsfiskere ved fjorden har styr på tingene. På den anden side kan han heller ikke sige hvem, der står bag. - Jeg kan ikke sætte navn på en gruppe, som er synderne. Det kan være hvem som helst. Det er folk, der har lyst til at fange ål, siger Kim Paulsen. Men når bøjen ved de umærkede ruser er erstattet af flasker, der har en neutral farve og nærmest er usynlig for Fiskerikontrollen, hvis der bare er lidt søgang, er det en bevidst handling, siger vicefiskeriinspektøren.