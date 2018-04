Ådum blev gjort forårsren

Ådum: Det er en ren fornøjelse at færdes i Ådum efter affaldsindsamlingen!

Søndag morgen mødtes repræsentanter fra Borgerforeningen med frivillige borgere for at opsamle henkastet affald langs vejene i Ådum sogn. Børn fra Ådum Børneunivers havde allerede samlet inden for bygrænsen.

Der kom så mange indsamlere, at det lykkedes at få samlet på alle veje. Kun på Vejlevej blev der ikke samlet, fordi den er statsvej, og staten har en entreprenør til at holde den ren.

Kristian Albæk Pedersen er Ådums repræsentant i Dansk Naturfredningsforening i Ringkøbing-Skjern. Han samler året igennem på to veje i sit nærområde og kom med en fyldt trailer. Kun på et enkelt punkt var det gået bedre, idet han havde 450 øldåser mod knapt 700 sidste år. Derudover var det blevet til 35 kg affald med plastik, cigaret-, chokolade- og slikpapir, reklamer, som skubbes bagud af rørene, to sække med vinflasker og anden emballage på en strækning på seks km.

Desuden afleverede indsamlerne og skolebørn 115 kg affald og 250 dåser, og kommunen sørgede for, at alt blev afhentet mandag morgen.

Forhåbentlig kan de grønne rabatter fortsat ses og animere til, at naturen kommer til sin ret i og omkring Ådum.

/Bodil