Ådalsløbet: Veletableret motionsløb søger ny ejer

- Vi har prøvet at få Skjern Løbeklub til at tage over, men de har ikke bidt på - ikke endnu, i alt fald.

- Vi skal selvfølgelig have det 30. løb med, men derefter slipper vi det nok det; vi synes, at vi har ydet vores, siger John Kousgaard.

Det er 28. gang, Hjemmeværnets Idrætsforening arrangerer løb 2. juledag, og formand John Kousgaard glæder sig over, at 98 i år har valgt at være med - lidt flere end sidste år.

Derefter følger en udstrakt hale af løbere i alle aldre, for Ådalsløbet er ikke bare for de hurtige, men for alle, der kan lide at bevæge sig og få brændt noget af den gode julemad af sidebenene.

Det giver et gib i alle, da Vagn S. Madsen sætter Ådalsløbet i gang med et kæmpekanonslag, så er de første løbere allerede langt nede ad cykelstien langs ringvejen, og forsvinder i tågedisen mod Tarm.

Løb i fare

Blandt deltagerne denne dag er også en flok løbere fra Skjern Løbeklub, deriblandt næstformand Erik Jensen og Gerda Berthelsen.

- Vi har været glade for løbet. Det er en god lejlighed til at få sunket julemaden. Og Hjemmeværnets Idrætsforening gør det godt. De skal jo også have lov at få 30 års jubilæet med, siger Gerda Berthelsen.

De er glade for løbet, men ingen af dem kan se for sig, at løbeklubben tager over, når Hjemmeværnets Idrætsforening står definitivt af.

Det ærgrer John Kousgaard og Vagn S. Madsen lidt, at der ikke er åbenlyse arvtagere.

- Vi har jo gennem årene trimmet løbet så meget, at vi kan afvikle det med bare fire mand, så det er ikke noget, der kræver så meget arbejde. Men kunne vi få nye kræfter til at tage over, kunne de måske også se nye måder at gøre det på, siger han.

Og plads til fornyelse er der trods alt stadig.

- I år kan man for første gang betale deltagergebyr med MobilePay, fastslår Vagn S. Madsen.