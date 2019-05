TARM: To gange standsede politiet unge mænd, der kørte ad Åboulevarden i Tarm tirsdag aften. Den første, en 21-årig mand fra byen, blev standset kl. 18.15 og viste sig at være påvirket af alkohol. Han var desuden frakendt kørekortet i forvejen. Senere på aftenen, eller rettere natten til onsdag kl. 01.20, var det en 22-årig mand fra Barde, som blev vinket ind til siden. Han viste sig at være påvirket af narkotika.