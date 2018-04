Åbne genbrugspladser gav travlhed

Både i Tarm og Ringkøbing blev de søndagsåbne genbrugspladser modtaget med lige så åbne arme.

RINGKØBING/TARM: Et kvarter før kl. 12 holdt der syv biler, flere med fyldte trailere, foran den låste port til genbrugspladsen på Industrivej i Tarm. Kim Nielsen fra Tarm er i gang med at grave en kælder ud og havde et læs sand, der skulle afleveres på pladsen. - Det er dejligt, at der endelig er en chance for at komme af med det på en søndag. Genbrugspladsen skulle altid være åben på en søndag, når folk har fri fra jobbet, sagde Kim Nielsen, der regnede med at komme af med to læs i løbet af søndagen. Han var en af de 78, der kørte affald på genbrugspladsen i Tarm løbet af søndagen. Ringkøbings borgere var dog noget mere flittige med trailerne. Her kom ikke færre end 313 besøgende i åbningstiden fra kl. 12 til 16. Det er første gang, at genbrugspladserne i de to byer har åbent en søndag, og det er indtil videre blot en forsøgsordning.

Glade brugere Men byrådspolitiker Kristian Bøgsted (DF), der selv kørte på genbrugspladsen i Ringkøbing med haveaffald, håber, at ordningen bliver permanent. Han foreslog det selv ved sidste års budgetforhandlinger, hvilket resulterede i den aktuelle forsøgsordning. Og han var glad for opbakningen fra havefolket og alle de andre, der kom med affald. - På den første halvanden time i Ringkøbing var der 140 igennem. Og dem jeg talte med, var vildt begejstrede, fortæller Kristian Bøgsted. - En mand fortalte mig, at han på grund af søndagsåbent slap for at bruge tre dage på at aflevere et læs per dag. Der var der ingen stress, fordi han kunne komme af med det hele på en dag, tilføjer Kristian Bøgsted.