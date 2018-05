Å Center Syd hjælper med Klovneløbet

Skjern: Når Klovneløbet finder sted 9. juni i Skjern, skal der løbes for en god sag, nemlig for hospitalsklovnenes besøg på børneafdelingerne. Og i år har endnu en medspiller meldt sig på banen, nemlig Å Center Syd, der nu går all in.

- I Å Center Syd har vi tradition for at deltage ved det årlige Klovneløb - det passer godt til os, fordi alle kan være med, hvor fokus ikke er at komme først, men at have en sjov og hyggelig dag. Men i år er vores ambition ikke blot at deltage i selve løbet, men også i høj grad bidrage til afviklingen, siger Preben Holm, der er formand for Å Center Syds vennekreds.

Og det glæder bychef Mette Christensen fra Skjern Handelsforening, der er arrangør af løbet. For der er mange små opgaver, der skal løses både før, under og efter løbet.

- Selv om vi ikke skal arrangere et nyt Royal Run løb er der alligevel mange små og store opgaver, der skal klares på løbsdagen - det er f. eks. at hjælpe med at stå post på ruten, hjælpe med at uddele medaljer, klovnenæser og start numre. Så derfor er vi rigtig glade for, at Venneforeningen i Å Center Syd ikke blot deltager, men også vil tage aktiv del i opgaverne, siger hun.

Å Center Syds Venner er skabt for at brugerne og deres pårørende i Å Center Syd får gode oplevelser af forskellig art. Å Center Syd har tre dagtilbud; Skjern Industri-Service, Me-Tri og Skovbrynet, samt to bofællesskaber Langagerparken og Engdraget. Å Center Syd er et tilbud til personer med betydelig nedsat fysisk- eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.