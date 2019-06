94-årige Morten har levet et eventyrligt liv: Bare tag fat, spyt i næverne og prøv, lyder hans råd

En bestsellerforfatter ville ikke have fantasi nok til at skrive en bog, der er så fyldt med eventyr, som Morten Larsens 94-årige liv har været. Han var manden, der fik kamera-mærket Konica ud til danskerne, og livet har budt på mange opture og nogle nedture, men under alle omstændigheder er han tilfreds. Nu har Morten Larsen udgivet en bog om sit liv. Vi har mødt ham i huset på Lønborg Hede.