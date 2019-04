900 uldne statister skal give ekstra opmærksomhed til EU-kandidat

Fårehyrde havde et hemmeligt trick i ærmet, da en stor flok firbenede uldtotter skulle optræde på video for Venstres kandidat til EU-Parlamentet.

Ringkøbing-Skjern: Han elsker det vestjyske landskab, kalder koen for sit yndlingsdyr - og så har han et særligt forhold til får.

Venstres kandidat til Europa-Parlamentet, Erik Poulsen, har brugt masser at tid på at forsvare fåreavlernes ret til at være i fred for ulven. Fårene kvitterer nu ved at være en kreativ del af hans valgkamp. Her optræder ikke mindre end 900 af dem nemlig som særdeles veldresserede statister.

Fårene vender vi tilbage til.

Det hele begyndte, da Erik Poulsen sidste år i juledagene faldt over en Youtube-video, hvor irske fåreavlere muntrede sig med at lave dronefilm af store fåreflokke, som med lys blev drevet rundt på marken, så det lignede et et gammeldags computerspil. Det koncept, mente den kommunkationsuddannede kandidat, måtte kunne bruges til noget i hans valgkamp.

Han kontaktede derfor en fårehyrde med styr på de firbenede for at få hjælp til et skørt projekt. De to og en dronefotograf mødtes efterfølgende en iskold dag i februar på en mark ved Idom, hvor forberedelserne gik i gang.

- Jeg skulle lave en præsentationsvideo, som kunne bruges ved Venstres EU-landsmøde, men jeg måtte ikke bruge anbefalere. Derfor tænkte jeg, at jeg kunne bruge fårene i stedet, forklarer han.

Idéen var at få fårene til at danne hans navn og filme formationen med en drone fra luftet. Selv havde landmandssønnen Erik forestillet sig, at det ville kræve indhegning at få fårene til at stå stille. Men fårehyrden havde et helt andet trick i ærmet.

Fire 20 meter høje blokbogstaver blev tegnet op på marken. Herefter blev der lagt 2,5 ton ensilage ud på bogstaverne, inden de 900 får blev lukket ind på marken. I løbet af ganske kort tid havde de uldne statister fordelt sig over E, R, I og K - og her blev de stående den næste time, imens de åd sig gennem lokkemaden.

- Den eneste udfordring var, at de ikke var så begejstrede for dronen. Men ellers gik det faktisk ret nemt, fortæller Erik Poulsen.

Videoen fik snigpremiere til EU-landsmødet, hvor fåre-formationen høstede mange klapsalver. Tidligere udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen kaldte i sin tale uldtotterne for "velopdragne, vestjyske får", da han understregede vigtigheden at se EU-politikken fra helikopterperspektiv. Erik Poulsen selv fik nærmest status af fårehvisker. Ingen ville nemlig købe forklaringen om, at de blev lokket til at stå stille på grund af foderet.

- Det endte med, at det var nemmere for mig at sige, at jeg har særlige evner for at kommunikere med får, griner han.