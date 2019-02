900 skoleelever dyster: Skal løse problemer med rotter og bananer

25.000 skoleelever fra 5. og 6. klasse over hele landet dyster om de bedste opfindelser i Naturfagsmaraton. 5. og 6. februar kommer konkurrencen til Borris og Ringkøbing, hvor over 900 elever er tilmeldt.

Ringkøbing/Borris: Hvordan bygger man et minirenseanlæg til en liter snavset vand? Kan rotter fanges med smarte opfindelser? Og hvordan undgår vi bløde og overmodne bananer, når de skal fragtes hele vejen fra Indien til Danmark?

Omkring 25.000 elever fra 5. og 6. klasser fra hele landet skal løse sjove udfordringer med opfindsomhed og sammenhold til årets udgave af Naturfagsmaraton, der nu er i fuld gang.

5. og 6. februar samles omkring 950 elever fra kommunens skoler til konkurrencedagene i Naturfagsmaraton.

De har forinden forberedt sig på udfordringerne hjemme på skolen i op til to måneder.

Nanna Seidelin, direktør i Naturvidenskabernes Hus, der står bag Naturfagsmaraton, glæder sig på elevernes vegne.

- Konkurrencedagene er en festlig og udfordrende kulmination på et undervisningsforløb, hvor eleverne har det sjovt med naturfag og teknologi samtidig med, at de arbejder som ingeniører og opfindere. I år kobler vi det sjove og udfordrende med det virkelighedsnære i samarbejde med Danfoss, som har hjulpet os med at udvikle en af opgaverne, udtaler hun i en pressemeddelelse.