85-årig giver 75.000 kroner til ny dagligvarebutik i Stauning

STAUNING: Når Ejendomsselskabet Stauning Mejeri, der har købt den tidligere brugs i Stauning, onsdag indkalder til et orienteringsmøde, bliver det med en navngivning på programmet. Parkeringspladsen foran bygningen, kommer nemlig til at hedde Viggo Kirkevang Nielsens Plads, og det er en gestus til en Stauning-borger, der økonomisk har hjulpet projektet med at skabe grundlaget for, at Stauning igen skal have en dagligvarebutik.

85- årige Viggo Kirkevang Nielsen vil være bekendt af flere af Dagbladets læsere, da han er en ivrig bidragyder med debatindlæg om samfundsforhold, og til projektet i Stauning har han doneret 75.000 kroner. Han bor i dag lige overfor den tidligere brugs, og vil gerne have, at der bliver liv der igen. Hans bedstefar var med til at stifte Stauning Brugsforening i 1917, og som pensionist havde bedstefaren den opgave hver formiddag fra klokken 8 til 12 at ajourføre kontobøgerne. Bedstefaren havde en stor veneration for Stauning, og det har Viggo Kirkevang Nielsen også. Han er alene, og har derfor mulighed for at støtte det gode formål. I et håndskrevet brev fortæller Viggo Kirkevang Nielsen om sine bevæggrunde for at give gaven.

- Jeg håber, det bliver til gavn for Staunings ve og vel. Da jeg som min bedstefar er indfødt Stauning-bo, er det en glæde at kunne give denne gave. Jeg er som sagt alene, og det sidste sæt tøj er uden lommer, så jeg håber at det bliver til glæde for Stauning, skriver Viggo Kirkevang Nielsen i brevet.