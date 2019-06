Gunnar Grimstrup fra Skjern var alderspræsident i den 30. udgave af cykelløbet rundt om Ringkøbing Fjord, der lørdag havde deltagelse af 1286 cyklister.

Skjern: Den sorte Mosquito Classic-cykel med lukket kædekasse, bagagebærer, bakspejle på styret, gode solide dæk og et bredt sæde, der ikke giver ondt bagi, skiller sig voldsomt ud i vrimlen af farvestrålende racercykler på Banegårdspladsen i Skjern lørdag morgen. Men cyklens ejer er også en helt særlig type. 83-årige Gunnar Grimstrup stiller for 25. gang til start i Fjorden Rundt og insisterer på at besejre rutens 105 kilometer på sin trofaste havelåge, der nok har syv gear, men er meget tungere at træde end de tynde cykel-fartmaskiner. Gunnar er heller ikke hoppet med på lycra-bølgen. Sådan da. Cykelshortsene er sorte og trøjen rød, men uden reklamer. Cykelskoene er et par solide kondisko, og der er ikke meget aerodynamisk over den lilla cykelhjelm. - Nogle har spurgt mig, om cyklen ikke er for tung. Det er jo en gammeldags almindelig herrecykel. Det tager da også sin tid at komme rundt om fjorden. Jeg regner ikke med at være hjemme før ved firetiden, og så skal jeg endda skynde mig, fortæller Gunnar Grimstrup. Med start klokken 9 betyder det, at han vil være ude på ruten i syv stive timer. - Jeg ser dem alle sammen bagfra. Jeg bliver jo overhalet af hele bundet. Jeg har altid kørt alene. Jeg må tage blæsten som den er. De hurtigste ryttere kører de 105 kilometer på to en halv time.

Fjorden Rundt 2019 1.286 deltagere, heraf 42 fra udlandet. 740 startede i Skjern, 241 i Ringkøbing, 225 i Bork og 80 i Hvide Sande.Fire deltagere var med for 30. gang: Frits Nielsen, Skjern, Torben Jensen, Skjern, Mads Peder Ammitzbøll, Borris, og Alf Nielsen, Skjern.



De to tyskere Axel Thal og Klaus Thünken fra Kiel deltog for 15. gang.



De første i mål var seks ryttere fra Team Ceramic Speed Cycling fra Holstebro, der var startet i Bork. De kørte Fjorden rundt på to timer og 22 minutter.



Hurtigste kvinde var Solvejg Lauridsen fra Team Nordea med to timer og 46 minutter.

Foto: Jørgen kirk Gunnnar Grimstrup rigger cyklen til inden start. Foto: Jørgen Kirk

Cykler 4.000 kilometer om året Gunnar har en fysik, som andre 80 plus'ere må misunde ham. Stærke arme og ben - men selvfølgelig med de skavanker, der følger med alderen. - Jeg har i mine unge dage spillet fodbold. Jeg spillede oldboys i 31 år og hold først da jeg blev 61 år. Så begyndte jeg at spile badminton, og da jeg holdt med arbejde, begyndte jeg at cykle. Jeg skal helst cykle 4.000 kilometer om året. Det svarer til 11 kilometer hver dag. Hvis det er skidt vejr, bliver jeg hjemme, og så cykler jeg lidt længere en anden dag. Gunnar har forskellige ruter rundt om Skjern. Han kører til Stauning, Dejbjerg, Astrup, Borris. - Der er mange gode ture. Det er faktisk rigtigt fint. Det tager en times tid.

Foto: Jørgen kirk Der var medalje og pokal fire deltagere, som har været med i samtlgue udgaver af Fjorden Rundt. Mads Peder Ammitzbøll, Borris, Alf Nielsen, Skjern, Torben Jensen, Skjern og Frits Nielsen, Skjern. Frits Nielsen er 80 år og havde æren af at bære startnummer ét i Fjorden Rundt. Foto: Jørgen Kirk

Ballonudvidelse Gunnar Grimstrup har boet i Skjern siden 1960. I '61 byggede han og konen hus på Østervang og boede der i 53 år. - Da det blev for meget, solgte vi huset og flyttede på Østre Alle. Der havde vi to år sammen. Min kone døde i '16. Men jeg har det faktisk godt. Da jeg blev 80, havde jeg lidt trykken for brystet, og da jeg var ved doktoren, ringede han straks efter en ambulance og sendte mig til Herning. Der var et par forsnævringer, så i Skejby fik jeg en ballonudvidelse. Der blev sat en stent ind. Selv om han har det godt og holder sig i gang, er han ikke helt frikendt. - Jeg skal lige have lavet noget scanning. Min doktor er interesseret i mine lunger. Jeg bliver lidt hurtigt forpustet, men dåbsattesten er jo heller ikke, hvad den har været.

Foto: Jørgen kirk Første gruppe er klar til at blive sendt af sted. Gunnar Grimstrup er parat i første række, helt til venstre. Foto: Jørgen Kirk

Knokkelarbejde Gunnar Grimstrup blev ansat på slagteriet i Skjern i 1960 og var der i der i 33 år. - Så blev jeg fyret som 58-årig. Det havde jeg sgu ikke lige regnet med. Jeg fik så arbejde på tarmproducenten Dat-Schaub i Esbjerg, hvor jeg i tre år kørte rundt til slagterierne og lavede akkorder. Dat-Schaub havde 26 slagterier og jeg var rundt på dem alle, undtagen Rønne og Samsø. Som 61-årig gik jeg så på efterløn. Fra 1965 til '67 var Gunnar Grimstrups job at foretage slagtningen. - Jeg trak kreaturerne over og skød dem, og så bar fire mand dem ud i togvognene eller lastbilerne. Det var knokkelarbejde. I '74 blev jeg tekniker, og samtidig fik jeg lidt med ryggen. Jeg var funktionær og havde ikke fysisk arbejde mere. 'Det var dengang, jeg holdt op med at arbejde', som mine kolleger sagde. Jeg var ikke nedslidt. Folk på slagterierne var dem, der havde helbredet til det. De kunne blive ved, og så længe de ikke fik bøvl med helbredet, var der ingen grund til at holde.

Foto: Jørgen kirk Fjorden Rundt kan også cykles liggende. Foto: Jørgen Kirk

Er aldrig styrtet Før dagens løb har Gunnar tanket op som han plejer. Morgenmaden bestod af rugbrød med ost og franskbrød med marmelade. Undervejs på ruten bydes på forfriskninger. - Der kan man fylde op. Det er nok ikke epo, men sukker. Og så har jeg drikkeflaske med. Man skal passe på med at mangle væske. Jeg har aldrig været i krise. Jo, ved Velling og hjem til Skjern kan man mærke det i benene. Det er lidt krampe, men jeg har kunnet gennemføre hver gang. Han har også være forskånet for styrt. - De andre er gode til at køre udenom mig. Okay, der er nogle småtossede bilister, men der er også småtossede cyklister. Det var styrt i en flok, hvor der væltede seks-syv mand. Jeg kørte over en af cyklerne, og så måtte jeg ned ad en skrænt, men jeg blev på cyklen. Jeg er kommet helskindet fra det hver gang. Om Gunnar Grimstrup også tager turen rundt om fjorden næste år må tiden vise. - Så længe jeg har det som nu, kunne jeg godt tænke mig at fortsætte. Når cyklen skal udskiftes, bliver det til en elcykel. Så kan det være, man godt kan tage en gang eller to mere. Det kan man ikke planlægge. –- Gunnar Grimstrup kom i mål ved 17-tiden efter otte timer ude på ruten. "Det gik fint, men der var for lidt medvind derude", sagde han.