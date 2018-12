Ringkøbing-Skjern: 800 sommerhuse på Holmsland Klit og et boligområde i det nordlige Hvide Sande er med ét slag blevet registreret som beliggende i paragraf 3-områder.

Det betyder, at Naturbeskyttelseslovens paragraf 3 skal bruges som kriterie, når husejerne i de pågældende områder fremover søger om lov til at foretage ændringer på ejendommene.

Faktisk burde sommerhusområderne siden 1992 have været anset som paragraf 3-områder.

I så fald skulle amtet og siden kommunen have givet dispensation for naturbeskyttelsesloven og forelagt Danmarks Naturfredningsforening (DN) sagerne, når der blev ansøgt om byggetilladelser til sommerhuse. Dette skete bare aldrig. Såvel amt som kommune tolkede reglerne anderledes - men retter nu ind efter, at DN har rejst sagen.

Sagen skal foreligges politikernes i teknik- og miljøudvalget tirsdag. I sagen forklarer forvaltningen, hvilke konsekvenser sagen vil få:

- Det vil betyde, at der, inden der kan meddeles tilladelse til nybyggeri, tilbygning, nedsivningsanlæg, ændrede indkørsler, jordvarmeanlæg og lignende, skal foretages en sagsbehandling i henhold til Naturbeskyttelseslovens paragraf 3. Det kan i visse tilfælde betyde, at jordvarmeanlæg eventuelt ikke kan etableres, at parkeringsarealer og terrasser skal reduceres til et absolut minimum, samt at nedsivningsanlæg og lignende kun kan placeres inden for bestemte steder på en sommerhusgrund. Hvis et sommerhus nedrives, og der ønskes opført et nyt, vil placering af det nye sommerhus i mange tilfælde skulle være på samme sted som det bestående.

De 800 sommerhuse svarer til 12 procent af samtlige sommerhuse på Holmsland Klit.

Det drejer om sommerhuse beliggende på Klægdalen, Krylen, Esebjergvej, og dele af Krogen i Houvig. Endvidere dele af Jakob Bondes Vej, Frans Julius Vej og Lyngsletten i Klegod, den sydlige del af Fladsbjergvej, Stormkløven og Klitsvinget i Klegod, dele af Tingodden og Søholmvej i Aargab, dele af Vesterledvej, Riskrogvej og Havbjergevej i Haurvig, samt dele af Sommervej, Skodbjergevej, Hareklit, Havvej og Sandvej i Skodbjerge.

Hvilket boligområde i Hvide Sande, der er tale om, er ikke oplyst.

Sagen er rejst af Danmarks Naturfredningsforening, som anklager kommunen for at have givet tilladelse til sommerhusbyggerier uden hensyntagen til Naturbeskyttelsesloven og derfor uden at have forelagt sagerne for DN. På et møde bad DN kommunen kortlægge omfanget.

- Jeg forstår det sådan, at kommunen vedkender sig, at de ikke har behandlet sagen i overensstemmelse med lovgivningen, og at de nu vil rette ind. Det, synes vi, er fint, siger Per Mikkelsen.

Vil det få nogle konsekvenser for husejerne, når de ønsker at foretage ændringer på deres hus eller bygge nyt?

- Det er svært at svare på, når vi ikke har konkrete situationer. DNs udgangspunkt er, at hvis lokalplaner viser opdelingen i parceller, som viser, at der kan være et hus på hver parcel, så skal vi acceptere, at der kan være et hus. Men det er måske ikke ligegyldigt, hvor huset ligger på grunden, siger Per Mikkelsen.

Politikerne i teknik og miljøudvalget skal tirsdag orienteres om sagen.

- Vi vil vide meget mere om det her. Hvad er op og ned. Hvad kan der gøres, og hvad skal der gøres, siger udvalgsformand John G. Christensen (S).

Thue Amstrup Jørgensen, som er formand for Sammenslutningen af sommerhusgrundejerforeninger på Holmsland Klit, vil følge sagen med interesse.

- Men endnu mangler vi at se eksempler på, hvilke konsekvenser det kan få, siger han.