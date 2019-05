800 gæster til friluftskoncert i Hemmet

Hemmet: I Hemmet kan man lørdag 1. juni fra kl. 14 for 8. år i træk opleve området bag byens kulturhus huse op mod 800 gæster fra nær og fjern, når ikke mindre end fire forskellige bands henover dagen, aftenen og natten indtager friluftsscenen. Her kan man høre blandt andre Fede 80'ere, Volf Band, Kviksand samt Mads og Simon Band.

Arrangørerne melder i år om nye spændende tiltag med en helt ny festplads, en stor bar samt flere muligheder for at stille sulten i form af Spisehuset Pagoden, der hele dagen vil være at finde på festpladsen. Musikken kan i øvrigt nydes ganske gratis, da entréen er betalt af lokale sponsorer. /EXP