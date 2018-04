80 vejtræer skal fjernes langs Amagervej

Træerne ødelægger asfalten, og nu vil man løse et problem en gang for alle. Ellers er det spild af penge.

- Det er spild af penge, hvis vi ikke fælder de træer, for problemet vil opstå igen om fem år, forklarede Mads Munksgaard, der også kunne illustrere problematikken med, at kronens størrelse harmonerer med røddernes størrelse.

Det stod klart efter et borgermøde på blot 20 minutter mandag eftermiddag, hvor teamkoordinator ved Vej & Park, Mads Munksgaard orienterede om planerne for fældningen af træerne, der er mellem fem og 35 år gamle. Årsagen er den, at asfalten på Amagervej skal udskiftes, men der er bogstavelig talt et undergravende problem: Vejtræernes rødder letter nemlig asfalten, og laver revner. Og det bliver de ved med, uanset hvor mange gange asfaltkogeren kommer forbi.

Kulør på køreturen

Det havde de forsamlede borgere meget stor forståelse for, og faktisk kan de se frem til en endnu mere farverig køretur langs Amagervej. For nuværende er den grøn, men i de ledige felter bliver der i stedet plantet blomsterløg og aronia, der er bedre kendt som surbær. Beplantningen er valgt ud fra, hvad der kan gro på stedet, under hensyntagen til vind og vejsalt. Tre måneder om året kommer der således blomsterfarver på Amagervej.

- Surbær er jo også sunde til saft, bemærkede en af de fremmødte borgere med et smil.

Rødderne bliver fræset op, så der ikke er spor af træerne, og fjernelsen af træerne vil få den sidegevinst, at trafiksikkerheden højnes. Tidligere har der også været problemer med, at træerne har skygget for gadebelysningen. Trafiksikkerheden havde største prioritet for borgerne, og det blev blandt andet bemærket, at det store problem er vanvidskørsel, hvorfor borgerne godt kunne ønske sig trafikchikaner.

Licitationen på asfaltbelægningen er nu i gang, og der er ingen dato på, hvornår asfalten lægges, men alle reparationer udføres først.