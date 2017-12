- Nu begynder virkeligheden. For det at lære det danske sprog slutter ikke med det diplom, I får i hånden. Det starter først for alvor nu, lød det i talen til dimittenderne fra afdelingsleder Susanne Bregendahl.

Selv om det er en fest, og kursisterne er glade og stolte over at være nået hertil med "det danske", er det også lidt vemodigt at skulle sige farvel og afslutte en epoke på nogle år, hvor man har haft sin faste gang, sine kammerater og sin hverdagsrytme i og med Lærdansk.

Efter fællessang, taler og uddeling af beviser og blomster var der underholdning på guitar ved én af skolens kursister, Constantin W. Ludewigt, og efter fotografering af hele holdet bød skolen på et fint traktement, hvorved man kunne få lejlighed til at "snakke, sige tak, sige farvel, knuse og kramme".

- Men nu begynder virkeligheden. For det at lære det danske sprog slutter ikke med det diplom, I får i hånden. Det starter først for alvor nu, lød det i talen til dimittenderne fra afdelingsleder Susanne Bregendahl, der fortsatte:

- Når I har fundet en arbejdsplads, så gå "all in" for den. Bliv endnu dygtigere til sproget, lær de sociale koder på arbejdspladsen, vær nysgerrige og spørg løs, bed om kurser, vær udholdende. Og I skal vide, at vi er mange både hos kommunen, blandt de frivillige, i erhvervslivet og på Lærdansk, som tror på, at I er vejen frem for et Vestjylland i vækst. Det kan godt være, at mange politikere på Christiansborg siger, at I skal i arbejde så hurtigt som muligt. Herovre vestpå siger man: "Vi vil gerne ansætte flygtninge og indvandrere, men de skal lige lære noget dansk først".

- Kære kursister. Der er brug for jeres arbejdskraft på de vestjyske arbejdspladser i fremtiden. Arbejdsgiverne rundt omkring i det vestjyske vil jer rigtigt gerne, og de siger samstemmende: Det vigtigste for at arbejde på en dansk arbejdsplads er at:

- Man kan tale dansk med kollegerne i pauserne.

- Man kan forstå instruktioner fra chefen.

- Man kan arbejde i et fornuftigt tempo.

- Man kommer til tiden.

- Man ringer afbud, hvis man er syg.

- Alt sammen ting I har lært ved at være kursister på Lærdansk, hvor I både har arbejdet med sprog og kultur, skikke, normer m.m. i undervisningen. Således har I nu fundamentet. Vi ønsker jer held og lykke i fremtiden - og god vestjysk vind fremover, sluttede Susanne Bregendahl sin tale.

