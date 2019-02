Skjern: "Historieløshed i nutidskulturen" var titlen på foredrag af historiker Michael Böss i Kirkehuset hos Grundtvigs Forum for Skjern-Tarm og Omegn onsdag med 75 tilhørere.

Michael Böss er historiker. Han fremførte, at man som sådan ikke sige, at samfundet er historieløst, men vi har derimod et løst forhold til vor historie - nogle mere end andre, og det sker, at der træffes historieløse beslutninger.

En stor del af vore nye politikere er unge mennesker, og en del af dem har mindre historisk viden, hvorfor nogle beslutninger tages på et mere eller mindre historieløst grundlag. Mange mennesker, der har været med til at skabe positiv samfundsudvikling, har gjort det, fordi de har kunnet se noget brugbart i historien, lød det.

Böss gav eksempler: Kommunale embedsmænd i en nordsjællandsk kommune besluttede at fjerne de røde træporte ved indgangene til en skov for at spare penge til malingen af dem, men portene var fra 1770, og det vidste embedsmændene ikke.