73.000 kroner til nye tørdragter og redningsveste

Beredskabsforbundet Ringkøbing-Skjerns 50 frivillige er klar til at rykke ud i tilfælde af uheld og ulykker. En donation fra TrygFonden giver nu Beredskabsforbundet mulighed for at indkøbe nyt materiel

Ringkøbing-Skjern: Beredskabsforbundet Ringkøbing-Skjern har omkring 50 frivillige, der i deres fritid uddanner sig i beredskabsmæssige opgaver. En del af dem træner særligt med henblik på redningsaktioner omkring vand, og de rykker - også frivilligt - ud til redningsopgaver, der foregår ved og i fjorde, søer og åer i lokalområdet.

Redningsopgaver, der involverer vand, kræver særligt udstyr. En vigtig del af udrustningen er tørdragter, som gør det muligt at opholde sig i og under vand gennem længere tid. En donation fra TrygFonden på 73.000 kroner har givet forbundet mulighed for at indkøbe otte nye tørdragter samt otte oppustelige redningsveste.

Lasse Metzchen, der er kredsleder i Beredskabet Ringkøbing-Skjern, modtog nyheden om donationen med begejstring:

- Jeg er utrolig glad for, at TrygFonden finder det værd at støtte det arbejde, vi gør, både når vi rykker ud akut, når vi forebygger ulykker, og når vi træner i dagligdagen. Vores frivillige lægger mange kræfter og meget tid i arbejdet, og det er da et skulderklap til os alle sammen, siger Lasse Metzchen. - I TrygFonden arbejder vi for at forebygge drukneulykker og skabe større sikkerhed i, ved og på vandet. Er uheldet ude, er en hurtig redningsindsats altafgørende, og her er det meget væsentligt at have frivillige, der stiller op og rykker ud - og ikke mindst at de er ordentligt udrustet til deres redningsaktioner. Derfor er vi meget glade for at kunne give en håndsrækning til Beredskabsforbundet i Ringkøbing-Skjern og deres gode indsats, siger Jørn E.E. Nielsen, repræsentant i TrygFondens regionale råd i Region Midtjylland.

Beredskabsforbundet Ringkøbing-Skjerns frivillige bliver hvert år kaldt ud til fem-ti redningsopgaver på søer, åer og ved fjorden.