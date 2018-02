700 børn hoppede i ferien

SKJERN: Hver eneste gang, der er vinterferie eller efterårsferie, er det sikkert og vist, at Skjern Bank Arena dufter af popcorn og slush-ice i to dage. For hoppedagene er en fast tradition for store og små i Skjern, som slår sig løs blandt et meget stort udvalg af hoppeborge.

Og mens der forbrændes kalorier til det helt store spring, er det en yndet lejlighed for forældrene til at mødes og snakke, mens børnene fornøjer sig.

Bag hoppedagene står foreningen Skjern Håndbold, og i løbet af mandag og tirsdag, har omkring 700 børn været forbi.