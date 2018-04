65-årig kvinde så halen af tyveknægte

AADUM. En 65-årig kvinde fra Aadum kom hjem til en ubehagelig overraskelse fredag kl. 12.25. Da hun trådte ind ad døren til sit hjem på Vejlevej, hørte hun en raslen og nåede lige at se to mænd, der tog flugten gennem et knust vindue. Tyvene tog kvindens smykker med sig.

Også på Holstebrovej ved Finderup var der ubudne gæster fredag formiddag i tiden fra kl. 6.30 til 13.30. Her brød tyvene et vindue op med en skruetrækker, hvorefter de brækkede et våbenskab af væggen i køkkenet. I et værksted ved siden af knuste de en rude og fik fat i en vinkelsliber, som de brugte til at lave et hul i våbenskabet. De formåede dog ikke at stjæle våben fra skabet, og det er uvist, om der mangler smykker fra det smykkeskrin, som de også rodede igennem.