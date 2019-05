FASTER-ASTRUP: Godt 600 mennesker deltog over dagen i fejringen af Faster Andelskasse, der lørdag markerede sit 100 års jubilæum. Det foregik ved Aktivitetshuset, og festlighederne forløb fra klokken 15 til klokken 23.30, hvor det hele blev rundet af med festfyrværkeri.

Det blev en enestående dag for de fremmødte, hvor glæde og smil var i højsædet. De fremmødte blev da også godt underholdt hele dagen med både gode festtaler, bugtaler og masser af dejlig musik.

Den officielle festtale blev givet af viceborgmester Kristian Andersen, og han fortalte om den nærhed som han oplever netop i Faster Andelskasse og berørte emnet hvor vigtig opbakningen er til netop et lokalt og stærkt lille pengeinstitut, men også at det er en forpligtelse, som går den anden vej for Faster Andelskasse via den kendte støtte, som er til hele lokalområdet fra netop Faster Andelskasse.

Formand for Faster Andelskasse Poul Fomsgaard takkede de mange deltagere, men ikke mindst alle de mange kunder, som i dagligdagen bakker Faster op på bedste vis.

Direktør Jan Kirkensgaard fortalte et lille eventyr af HC Andersen omkring Boghveden. En fint lille eventyr, hvor moralen blandt andet er at hovmod ofte fører til fald - og at det netop var tilpas forsigtighed og evnen til at sige til og fra de rigtige steder, som havde ført Faster gennem de første 100 år, og at dette fortsat ville gælde de kommende 100 år.

Der var flere familier tilstede, hvis slægt har været kunder siden Faster Andelskasses opstart og fortsat bakker godt op omkring Faster Andelskasse og lokalområdet, hvilket må siges at være et sjældent syn i disse tider.

Beslutningen og underskriften om skabelse af en selvstændig stærk andelskasse for Faster Sogn skete den 28. maj 1919 og første åbningsdag var den 15. juli 1919. Der vil være en mindre markering af 1. åbningsdag i Faster Andelskasse den 15. juli.