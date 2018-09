60-årig kvinde anmeldt for underslæb i millionklassen

- Det er en meget ulykkelig situation. Det har stået på over et stykke tid, men det er stoppet nu. Og vi har taget forholdsregler, så det ikke kan ske igen, fortæller Karen-Lisbet Jacobsen.

Indsamlede midler går fri

Soroptimist International er et verdensomspændende netværk af kvinder i erhverv, som har 1560 medlemmer i Danmark, hvor man arbejder for kvinders og pigers liv og rettigheder, både i Danmark og internationalt. Det sker blandt andet ved at lave aktiviteter, der samler penge ind til projekterne.

- Det er vigtigt at fortælle, at underslæbet ikke er gået ud over vores indsamlede midler. Det er udelukkende vores formue, der er opsparet via kontingenter, der er berørt af sagen. De, der har givet penge, er ikke berørt og bliver det heller ikke. På den måde er skaden ikke så stor, selvom det selvfølgelig ikke er hensigtsmæssigt, understreger unionspræsidenten til Dagbladet.