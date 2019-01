EJSTRUP: Ikke færre end 5700 kilo træflis. Sådan cirka. Det er blevet stjålet fra Egerisvej 40 ved Ejstrup, hvor et Skjern-selskab har haft det liggende. Men da ejeren kom forbi 11. januar, var bunken af træflis, der også svarer til 15 rummeter, blevet fjernet. Tyven har brugt en traktor eller et andet læsseredskab til at fjerne de mange kilo træflis, hvilket blandt andet kan ses ved, at bevoksningen omkring en lagerbygning er kørt ned. Tyveriet er sket i tiden fra 1. december til 11. januar, og politiet hører gerne fra folk, der har bemærket større køretøjer på stedet.